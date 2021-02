Função financeira e fiscal: soluções globais com impacto local

Uma relação de confiança e credenciais tecnológicas são a chave desta mudança transformacional.

Em Portugal e no mundo, os departamentos financeiros e fiscais sofrem o desafio da pressão para reduzir tempo e custos, responder às constantes alterações legislativas, a disrupções tecnológicas e a requisitos técnicos cada vez mais variados. Para obterem ganhos de eficiência procuram soluções alternativas que passam pela contratação pontual de serviços e vão até à subcontratação parcial/total da função financeira e fiscal à escala global.

Num Survey conduzido pela Euromoney em 2020 em mais de 42 países, 17 setores de atividade diferentes e 178 empresas cotadas, mais de 8 em cada 10 entidades tem planos para reduzir os seus custos na área financeira e fiscal nos próximos 2 anos, mais de 57% estimam vir a gastar valores muito significativos na digitalização das obrigações fiscais para cumprir com as exigências das autoridades e cerca de 73% indicaram ser provável virem a optar por soluções de co-sourcing nessas áreas nos próximos 2 anos, onde mais de 2/3 do tempo é dedicado à execução do cumprimento de obrigações com pouco valor acrescentado e quase 45% considera não ter oportunidades de progressão de carreira apelativas para os seus colaboradores nestas áreas. (https://youtu.be/Dh166JHPt68 ).

A EY tem vindo a acompanhar estas tendências ciente das pressões e das transformações sentidas pelos seus clientes, ao mesmo tempo que tendo vindo a passar por um processo interno de transformação, com uma forte aposta em tecnologia, como são exemplo as ferramentas tecnológicas amplamente usadas, como a EY Global tax Platform (https://youtu.be/vaY2iRLJbtw).

Na EY dispomos da tecnologia e conhecimento técnico. E estamos a desenhar soluções em parceria com os nossos clientes, que lhes permitem dedicar mais tempo e recursos às áreas chave da sua atividade, com a confiança que a área financeira e fiscal está a ter o acompanhamento de especialistas. Um exemplo é a solução de Tax and Finance Operate (TFO) (www.EY.com/tfo); https://youtu.be/NwXftwdRaNs), desenhada pela EY para responder às necessidades das multinacionais que procuram uma abordagem sistematizada e eficiente da função financeira e fiscal, com visibilidade e conhecimento dos dados para apoio à tomada de decisão.

As nossas mais recentes soluções são desenhadas para se adaptarem às necessidades de cada cliente – desde de um serviço pontual a prestar em Portugal, ao cumprimento de todas as obrigações fiscais em várias jurisdições diferentes, ou a soluções em que a EY efetua a gestão, do inicio ao fim do processo financeiro e fiscal, desde a extração de dados nos sistemas informáticos até ao preenchimento das declarações fiscais, limitando riscos de incumprimento e usando ferramentas de análise de dados para análise de informação relevante para o negócio.

Os nossos clientes podem beneficiar dos nossos melhores processos, tecnologia e conhecimento técnico, sem necessidade de estarem continuamente a investir em infraestruturas e soluções internas. Juntos podemos criar valor, a nível global, e com impacto local.