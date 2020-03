Funcionários públicos com salários até 683 euros vão ter aumento de 10 euros

O Conselho de Ministros aprovou o aumento salarial dos funcionários públicos para este ano. Os trabalhadores da Função Pública com salários mais baixos vão ter direito a um aumento de 10 euros.

Este aumento implica uma subida de 854 milhões de euros nas despesas com pessoal, mais 3,8% face a 2019.

“Em cumprimento do programa do Governo, que aponta para um aumento anual da massa salarial em torno dos 3%, as despesas com pessoal são reforçadas em 854 milhões de euros, em 2020, o equivalente a um aumento de 3,8% face a 2019. O referido acréscimo resultará, numa primeira fase, do impacto das medidas relativas ao descongelamento das carreiras, que se sentirá de forma significativa até 2020, do aumento do emprego público promovido nos últimos anos e do efeito extraordinário da reposição do tempo em algumas carreiras, que se concluirá em 2021”, segundo o comunicado do Conselho de Ministros.

Os trabalhadores que ganhem um salário de 683,13 euros (nível 5 da Tabela Remuneratória Única) vão ter uma atualização salarial de 10 euros. Já os funcionários públicos que ganhem mais de 683 euros mensais vão ter um aumento de 0,3%.

Os aumentos são retroativos a 1 de janeiro, segundo o Governo.

“Ao proporcionar melhores e mais dignas condições de trabalho e de vida aos trabalhadores de todas as carreiras e categorias que auferem remunerações mais baixas, o Governo está a contribuir para o reforço da coesão social e do combate à pobreza”, de acordo com o comunicado do Conselho de Ministros.