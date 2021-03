Fundador da Alibaba perde título de homem mais rico da China

Jack Ma, fundador da Alibaba e do Ant Group, perdeu o título de homem mais rico da China, depois de vários anos a assegurar a posição, de acordo com a lista Hurun Global Rich citada pela “Reuters”.

A saída de Jack Ma do primeiro lugar do pódio deve-se ao escrutínio dos reguladores chineses, mas também devido à subida vertiginosa das fortunas dos seus adversários. O fundador e a sua família estão atualmente em quarto lugar, atrás do empresário Zhong Shanshan, presidente e fundador da empresa de bebidas Nongfu Spring e da farmacêutica Wantai, de Ma Huateng, presidente do Conselho de Administração da Tencent Holding, e de Colin Huang, fundador e CEO do comércio online Pinduoduo.

De acordo com a lista, a queda de Ma deve-se ao controlo que os reguladores chineses impuseram ao Ant Group e ao Alibaba por questões antitrust, depois das empresas terem tentado entrar na bolsa. O fundador do Alibaba criticou fortemente o sistema chinês e este contra-atacou ao suspender a oferta pública inicial de 37 mil milhões de dólares (30,7 mil milhões de euros) dias antes desta ingressar na bolsa.

Depois dos reguladores iniciarem uma investigação ao Ant Group, Jack Ma desapareceu por três meses.

O homem mais rico da China, Zhong Shanshan, deve a sua fortuna ao desempenho do preço das ações da empresa de bebidas e da fabricante de vacinas Wantai Biologial Pharmacy Enterprise. A fortuna de Ma Huateng cresceu 70% em 2020 para 480 mil milhões de yuans (61,6 mil milhões de euros), e a fortuna do fundador do Pinduoduo aumentou 283% para 450 mil milhões de yuans (57,8 mil milhões de euros).

Em termos de comparação, a fortuna da família Ma foi a que menos cresceu, tendo verificado um acréscimo de 22% para 360 mil milhões de yuans (46,2 mil milhões de euros).

O fundador do ByteDance, proprietária da rede social TikTok, Zhang Yiming, entrou diretamente para a quinta posição da lista de multimilionários chineses, com uma fortuna avaliada em 349,4 mil milhões de yuans (44,9 mil milhões de euros).