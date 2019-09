Fundo 200M investiu 6 milhões de euros em três startups no verão

O fundo público 200M está prestes a atingir os 50 milhões de euros em investimentos realizados, depois de ter terminado o verão com mais três empresas no seu portefólio de financiamentos. O fundo gerido pela PME Investimentos apoiou recentemente as startups Platforme, Barkin e EatTasty com um total de 6 milhões de euros.

As últimas três operações nas quais o Fundo de Coinvestimento 200M esteve envolvido foram de quase 15 milhões de euros e em regime de coinvestimento com privados, entre os quais Nordstrom, The Luxury Fund, Paula Amorim (Grupo Amorim) e José Neves (Farfetch) e Indico Capital Partners. O trio de startups juntam-se, assim, a uma coleção que engloba empresas de Tecnologias da Informação, desenvolvimento de medicamentos e tecnologia médica, e-commerce.

Criado pelo Governo em 2018 (Decreto-Lei n.º 126-C/2017), o 200M investe até 50% em rondas seed (inicial), A e B, lideradas por investidores privados e conta com um Comité de Investimentos internacional e independente. Entre outubro de 2018 e agosto de 2019 este fundo de coinvestimento recebeu 20 candidaturas de investidores de Portugal, Espanha, França Inglaterra, Estados Unidos, Luxemburgo, Bélgica, Singapura, Vietname, Líbano, Alemanha, Suécia e Brasil.

“As candidaturas já submetidas representam cerca de 80 milhões de euros de investimento total previsto em startups portuguesas e preveem criar mais de 1.500 postos de trabalho”, refere o 200M, no último relatório de balanço de atividades. “Este modelo de coinvestimento com operadores experientes que aportam capital e conhecimento às empresas tecnológicas na fase de crescimento funciona”, garante Marco Fernandes, CEO da entidade gestora, que continua a receber inscrições para entrada no 200M.

Quem são as novas estrelas do fundo?

Platforme -Desenvolve soluções de customização em três dimensões para os mercados de Luxo, moda e lifestyle. Foi fundada por um grupo de empresários portugueses e tem o seu centro de tecnologia no norte de Portugal.

Barkin -Disponibiliza um serviço de subscrição integrado para animais de estimação, cobrindo uma variedade de necessidades (alimentação e assistência veterinária) sob uma única taxa. A empresa opera em Portugal, Espanha e Itália e ultrapassou a marca de 1 milhão de euros em receitas dois anos após o lançamento.

EatTasty – Plataforma de entrega de almoços caseiros no local de trabalho, com uma ementa diferente todos os dias e serviço de entrega gratuita. A empresa usa espaços de cozinha em regime de outsourcing, trabalhando fora dos horários de pico dos restaurantes e com rotas de entrega fixas.