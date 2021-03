Fundos europeus vão estar em debate esta quarta-feira com Nelson de Souza

O Jornal Económico e a PwC promovem nesta quarta-feira uma conferência online sobre os fundos europeus que Portugal vai receber a partir deste ano. O webinar será transmitido a partir das 15h00 na plataforma multimédia JE TV (www.jornaleconomico.pt), com a a participação do ministro do Planeamento, Nelson de Souza.

Presentes estarão também Nuno Mangas (presidente do Compete 2020), António Saraiva (presidente da CIP), Ana Isabel Coelho (vogal do IEFP) e Duarte de Jesus Rodrigues (vice-presidente do Instituto para o Desenvolvimento e Coesão). O presidente da PwC, António Correia, fará uma intervenção inicial, bem como Pedro Deus, Global Incentives Solutions Partner da PwC. O debate será moderado por Filipe Alves, diretor do Jornal Económico.

Em debate estarão temas como quando chega a “bazuca” europeia e se será suficiente para relançar a economia, bem como os níveis de eficiência na distribuição e aplicação dos fundos europeus, entre outros.