Furacão Lorenzo em risco de atingir Açores na próxima semana

O furacão Lorenzo deve atingir o arquipélago dos Açores na próxima semana, segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Classificado com a categoria quatro na escala de Saffir-Simpson (com a categoria zero a ser a mais fraca, e cinco a mais forte), o furacão deve atingir os Açores na próxima quarta-feira, 2 de outubro.

O IPMA destaca que o furacão “deverá perder intensidade à medida que se aproxima dos Açores”.

Na quinta-feira, 26 de setembro, o Lorenzo encontrava-se a 1.600 quilómetros a oeste de Cabo Verde, rumo a norte.

“Tendo em conta os últimos resultados dos modelos meteorológicos, existe uma maior probabilidade de os grupos ocidental e central serem os mais afectados”, pode-se ler no comunicado do IPMA.

Este instituto destaca que “devido à distância a que o furacão se encontra, existe ainda um grau de incerteza relativamente à sua trajetória e respectiva intensidade com que poderá atingir o arquipélago”.

O IPMA vai divulgar novo comunicado às 13h00 (hora de Lisboa) de sábado, 28 de setembro.

A evolução da situação metereológica pode ser acompanhada na página do IPMA, com as eventuais recomendações a poderem ser acompanhadas junto do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores.