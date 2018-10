Os acionistas da corretora DiF Broker estão num processo de aquisição gradual que chegará perto da totalidade do capital da gestora de fundos Optimize. Em entrevista ao Jornal Económico, que será transmitida na íntegra esta sexta-feira, no programa Decisores, o CEO da DiF Broker, Pedro Lino, e a CEO da Optimize, Claire Teixeira, explicam o que vai mudar com as sinergias, estratégia conjunta e internacionalização enquanto grupo.

O que motivou a DiF nesta aquisição e como é que se enquadra na vossa estratégia?

Pedro Lino (PL): Já em 2015-2016 tivemos conversas preliminares porque achávamos que fazia sentido duas empresas que são de uma dimensão relativamente pequena, no que respeita aos players europeus, pudessem juntar esforços porque temos produtos complementares e conseguimos, quer a DiF quer a Optimize, conseguir fazer o crosselling dos seus produtos e dos seus serviços. Depois nós focámos na aquisição da DiF Markets [no Uruguai] e a Optimize focou-se também em crescer no mercado interno, mas aqui o grande objetivo seria criar uma empresa portuguesa independente e isto é muito importante.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor