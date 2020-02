Future Healthcare compra 33% da companhia espanhola Redsa

O Grupo Future Healthcare adquiriu uma participação estratégica na empresa espanhola Redsa, “dando origem a uma nova companhia que vai operar no sector dos seguros de saúde e de vida e, bem assim, na área dos sistemas de saúde públicos e privados”, avança a companhia em comunicado.

O Jornal Económico apurou que a companhia de seguros internacional que está sediada em Portugal, comprou nesta fase 33% da Redsa, mas tem um acordo para chegar aos 51% numa segunda fase e aos 100% numa terceira fase.

A nova companhia será conhecida como Redsa Future Health. “Através desta operação, concluída no final de 2019 e operacionalizada agora em 2020, o Grupo Future Healthcare pretende desenvolver uma operação que promova uma aliança natural entre a sua capacidade tecnológica e o know-how incorporado na Redsa, com o intuito de trazer maior inovação e competitividade ao mercado e, deste modo, ocupar um lugar de destaque no sector dos seguros de saúde e de vida em Espanha”, anuncia a empresa.

Com este posicionamento, o Grupo Future Healthcare “quer liderar um processo de transformação no mercado, que permitirá desenvolver e operacionalizar um conjunto de produtos e serviços inovadores e competitivos com os seus parceiros estratégicos”, diz a seguradora do grupo internacional privado com a sede das operações em Lisboa e com escritório em Zurique.

O Grupo Future Healthcare, fundado em 2003, é um grupo internacional privado, com sede em Portugal, que expandiu a sua actividade para o estrangeiro nos últimos anos e que tem hoje escritórios em Lisboa (Portugal), Madrid (Espanha), Zurique (Suíça), Bucareste (Roménia), Varsóvia (Polónia), Quito (Equador) e Bogotá (Colômbia).

A Redsa é uma empresa espanhola com mais de 25 anos de experiência no setor da Saúde, que oferece soluções tecnológicas de intermediação e comunicação para facturação médica e hospitalar, “melhorando a eficiência dos processos entre companhias de seguros, pacientes e profissionais de saúde”, refere o comunicado.

“O Grupo Future Healthcare proporciona aos seus Clientes Corporativos (Companhias de Seguros, Subsistemas de Saúde, Bancos e Distribuidores) um amplo portfólio de serviços que se estende do design de produtos e do desenvolvimento da operativa à gestão integral de todos os processos operacionais e clínicos necessários na gestão de um seguro de saúde ou de vida”, diz o comunicado.

A missão do Grupo Future Healthcare é “proporcionar a todos os seus clientes acesso às melhores condições de saúde, vida e bem-estar. É com base nesta premissa que o Grupo desenvolve todos os seus sistemas operacionais, apostando na transformação digital e na automatização de todos os processos sob gestão, garantindo um serviço de excelência e de proximidade a todos os clientes e prestadores de serviços médicos”.