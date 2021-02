Galp dispara com preço de petróleo e puxa pela Bolsa de Lisboa. Europa fecha animada

O PSI-20 fechou a subir 1,87% para 4.814,42 pontos, num dia em que as bolsas da Europa viveram um clima de otimismo.

As ações da Galp dispararam 5,10% para 9,47 euros, num dia em que o petróleo Brent avança 1,28% para 63,23 dólares o barril.

A Ibersol ganha 5,18% ao fechar nos 5,28 euros. A Pharol avançou +7,74% para 0,1308 euros. As ações do BCP dispararam 3,69% para 0,1235 euros.

No sector do papel a Navigator subiu 4,07% para 2,71 euros e a Altri 3,53% para 2,71 euros.

Temos ainda a Sonae a avançar 3,71% para 0,6715 euros e a Mota-Engil que valorizou 2,57% para 1,436 euros.

Isto numa sessão em que o índice da bolsa lisboeta não regista quedas. Só dois títulos fecharam inalterados: a EDP e a EDP Renováveis.

A sessão beneficiou do ambiente que se vive na Europa, mas também das boas notícias da pandemia. Temos neste momento menos cem concelhos em risco extremo de infeção e hoje foi o dia em que se registou o valor mais baixo de casos de infeções e ficou abaixo dos 2.000 casos que tinha sido dito pelo primeiro-ministro como referência para aligeirar o confinamento. Portugal registou hoje 1.303 casos de infeção e 90 mortos.

As bolsas europeias encerraram em alta, no dia em que as congéneres de Wall Street estiveram encerradas devido a feriado nos EUA. “O IBEX foi um dos mais animado, impulsionado pela Banca. Na frente da pandemia surgem notas de que a União Europeia está a negociar um acordo de fornecimento com a Moderna para garantir 150 milhões de doses adicionais da vacina Covid-19”, refere o analista do Millennium BCP, Ramiro Loureiro.

O EuroStoxx 50 avançou 1,04% para 3.734,2 pontos e o Stoxx 600 ganhou 1,32%.

Em Londres o FTSE 100 disparou 2,52% para 6.756,11 pontos; o francês CAC fechou em alta de 1,45% para 5.786,25 pontos; o DAX subiu 0,52% para 14.109,5 pontos; o FTSE MIB ganhou 0,83% para 23.604,3 pontos; e o IBEX fechou a subir 1,84% para 8.203,5 pontos.

Na vertente empresaria, a Vivendi subiu 19,62%, segundo a análise da corretora XTB, de Henrique Tomé, a subida das ações da empresa de media francesa surge “depois da empresa ter anunciado que a Universal Music Group será cotada na bolsa de valores da Holanda e distribuir 60% do capital aos investidores até o final do ano”.

Amanhã, terça-feira de Carnaval, as bolsas estarão em normal funcionamento,

O euro ganha 0,14% para 1,2137 dólares.

O mercado de dívida soberana regista uma subida da dívida a 10 anos da Alemanha de 4,64 pontos base para -0,38%. Já a dívida da República portuguesa também vê os juros avançarem 4,48 pontos base para 0,15%, ao passo que a vizinha Espanha tem os juros a dispararem 10,19 pontos base para 0,26%. Itália, que tem agora Mario Draghi como novo primeiro ministro para relançar o país, tem os juros soberanos a subirem 4,83 pontos base 0,53%.