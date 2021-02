Galp. Empresa anuncia dividendo de 35 cêntimos relativo a 2020 e de 50 cêntimos para o exercício de 2021

Apesar de ter fechado o ano de 2020 com prejuízos, a Galp vai pagar o dividendo de 35 cêntimos aos seus acionistas em maio, depois de ter suspendido o pagamento do seu dividendo intercalar em 2020.

Em relação ao exercício de 2021, a Galp pretende pagar 50 cêntimos de dividendo, com um pagamento intercalar no terceiro trimestre “dependendo da performance” da empresa”.

Para o exercício de 2020, o conselho de administração irá assim propor um dividendo de 35 cêntimos por ação, menos 50% face ao dividendo do ano anterior, “refletindo os impactos resultantes das condições adversas de mercado”.

Em julho de 2020, a empresa decidiu que não iria pagar o dividendo intercalar, depois de ter registado prejuízos de 22 milhões de euros no primeiro semestre do ano passado, justificando a decisão com “fracas condições de mercado”.

“A proposta do dividendo integral relativo a 2020 será anunciada tendo em consideração os resultados anuais, cuja divulgação é esperada no primeiro trimestre de 2021”, disse então a empresa na altura.

No exercício anterior tinha pago quase 70 cêntimos de dividendo, num total de 580 milhões de euros pagos aos seus acionistas.

A Galp registou um resultado líquido ajustado (RCA) de 42 milhões de euros de prejuízo em 2020 face a período homólogo. Em termos de resultado líquido IFRS, a companhia registou prejuízos de 551 milhões de euros, com eventos não recorrentes de 171 milhões de euros negativos e um efeito de stock material de 338 milhões negativos.