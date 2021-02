Galp fecha ano de 2020 com prejuízos

A Galp registou um resultado líquido ajustado (RCA) de 42 milhões de euros de prejuízo em 2020 face a período homólogo.

Em termos de resultado líquido IFRS, a companhia registou prejuízos de 551 milhões de euros, com eventos não recorrentes de 171 milhões de euros negativos e um efeito de stock material de 338 milhões negativos.

Em 2019, a Galp registou lucros de 560 milhões de euros, menos 21% face a 2018.

Já o EBITDA RCA recuou 34% para 1.570 milhões d euros em 2020, com o EBIT RCA a descer 69% para 427 milhões, “refletindo o significativo efeito de inventário e as imparidades e provisões relativas à refinaria de Matosinhos”.

Em 2020, o investimento líquido atingiu os 830 milhões de euros, incluindo os 325 milhões pagos à ACS pela compra de centrais solares e Espanha. As energias renováveis e os novos negócios atingiram os 39% de investimento, com a exploração petrolífera a atingir os 36%.

A empresa registou um fluxo de caixa de 42 milhões de euros em 2020, “num dos anos mais desafiantes de que há memória para o setor e considerando a aquisição estratégica na divisão das renováveis”.

Os resultados financeiros foram de 182 milhões de euros negativos “impactados por diferenças cambiais de -€78 m resultantes da depreciação do dólar dos E.U.A. e do real brasileiro, e uma variação negativa no mark-to-market de -€44 m, sobretudo relacionada com derivados de cobertura. Os resultados financeiros incluem também a perda registada no segundo trimestre de 2020 relacionada com derivados de licenças de CO2, bem como ganhos realizados no primeiro trimestre 2020 com derivativos de Brent e com a monetização das restantes posições de cobertura de refinação em aberto no segundo trimestre 2020”.

Notícia em atualização