Galp organiza debate sobre os desafios e as oportunidades da sustentatibilidade

O mundo está a mudar. As alterações climáticas e o aquecimento global terão consequências que poderão pôr em causa a vida no planeta Terra tal e qual a conhecemos. O Acordo de Paris, assinado em 2016, prevê a adoção de medidas concretas para travar o aquecimento do planeta, nomeadamente impedir que a temperatura média global aumente dois graus Celsius acima dos níveis registados na era pré-industrial.

Estes objetivos pressupõem uma alteração de comportamentos da sociedade civil, o que passa pela concretização de metas sustentáveis pelas instituições internacionais, governamentais, empresas e consumidores, que terão o objetivo comum de contribuir para a descarbonização da economia.

Neste contexto, o consumo e a fonte energia são temas fulcrais no debate da sustentabilidade. De acordo com o mais recente World Energy Outlook, elaborado pela Agência Internacional de Energia da OCDE, a transição para as energias renováveis não é suficiente para travar o aquecimento global. Para tal, é necessário adotar uma estratégia de energia mais inclusiva, passando pelo desenvolvimento de tecnologias baseadas em hidrogénio, a melhoria de eficiência energética e a implementação de tecnologias que consigam mitigar os malefícios dos gases com efeitos de estufa, como a captura, utilização e retenção de carbono.

A Galp vai promover a Conferência Anual de Sustentabilidade esta terça-feira, em Lisboa, na qual vão participar diversos stakeholders que vão debater ideias e estratégias para a descarbonização da economia.

As alterações dos métodos produtivos e dos padrões de consumo e de distribuição de energia serão abordados neste contexto desafiante em que a transição energética para um mundo mais sustentável constitui não só um desafio, mas também uma grande oportunidade para todos, incluindo o tecido empresarial mundial.

O Jornal Económico (JE), enquanto media partner, será o mensageiro desta conferência, e fará a cobertura do evento com artigos exclusivos que poderá ler na página oficial da internet do JE e na edição em papel desta semana, que sairá para as bancas esta sexta-feira, dia 29.

Com início previsto às 09h00, na Estufa Fria, a conferência terá oradores de luxo. Carlos Costa Pinta, Chief Sustainability Officer da Galp fará as alegações iniciais. Segue-se uma exposição sobre as tendências macro-económicas e sobre o desenvolvimento sustentável apresentada por Tae-Yoon Kim, Senior Energy Analist da Agência de Energia Internacional da OCDE. Nuno Lacasta, presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, abordará os desafios e as oportunidades que a Europa enfrentará durante o período da transição energética.

Antes da sessão de encerramento, que será presidida por Carlos Gomes da Silva, CEO da Galp, haverá lugar a um painel onde se discutirão as estratégias para a descarbonização da economia. Moderada pelo Vice-Chairman e Diretor de Independente da Galp, Miguel Athayde Marques, esta discussão contará com a participação de John MacArthur, Shell VP Group Carbon and Chairman OGCI Climate Investments, Kathrina Mannion, Director of Advancing Low Carbon Programme na Brittish Petroleum (BP) e Rafaela Guedes Monteiro, economista-chefe da brasileira Petrobas.