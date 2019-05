Viagens pagas ao Euro 2016: Sete responsáveis da Galp e dois ex-secretários de Estado acusados pelo Ministério Público

Duas empresas do grupo Galp e sete responsáveis das duas empresas são alvo de acusação pelo Ministério Público no âmbito das viagens oferecidas pela petrolífera a governantes durante o Euro 2016. Estes arguidos fazem parte de um total de 18 arguidos acusados no âmbito do caso polémico Galpgate, das viagens pagas pela empresa ao Euro 2016 a governantes.

Os restantes nove arguidos incluem, que ocupavam estes cargos à altura dos factos no verão de 2016: dois secretário de Estado, dois chefes de gabinete de secretários de Estado, dois assessores governamentais, dois autarcas e um administrador de empresa concessionária de serviço público.

“No âmbito do inquérito onde se investigou o pagamento pela Galp de viagens, refeições e bilhetes para diversos jogos da seleção nacional no Campeonato Europeu de Futebol de 2016, o Ministério Público proferiu despacho de arquivamento parcial em 8 situações e deduziu acusação, pela prática de crimes de recebimento indevido de vantagem, contra 18 arguidos”, segundo o comunicado divulgado esta sexta-feira, 10 de maio, pela Procuradoria-Geral da República.

“De acordo com a acusação, os arguidos ligados ao grupo Galp, atuando em nome e no interesse das sociedades arguidas, endereçaram convites a várias pessoas que exerciam funções ou cargos públicos para assistirem a jogos da seleção nacional no campeonato europeu de futebol, que decorreu em França nos meses de junho e julho de 2016. Os custos inerentes à deslocação, que incluíam viagens, refeições e bilhetes para os jogos, seriam integralmente suportados por uma sociedade arguida”, pode-se ler no documento.

“Com tal conduta, ofereceram, fizeram oferecer e disponibilizaram, a expensas do Grupo Galp, vantagens patrimoniais e não patrimoniais a que os destinatários dos convites endereçados não tinham direito, com exclusivo fundamento nas funções por estes exercidas”, de acordo com a PGR.