Ganhei o Euromilhões. E agora?

E se a chave milionária, que todos os europeus desejam, fosse a sua? O que faria? Numa primeira fase, o conselho mais importante é ter calma, manter a cabeça fria (e não divulgar ao mundo a novidade). Uma dica: Assine o boletim vencedor na parte traseira. Isto irá fazer com que só você possa reclamar o prémio.

Depois de tomar consciência, sem alarido, de que tem a chave dos milhões em sua posse, deverá informar-se de algumas coisas, como por exemplo: Como vai reclamar o prémio? Quanto e quando vai receber? Quanto vai pagar de impostos?

No seu site, o departamento de jogos da Santa Casa responde a várias destas dúvidas. “Fui premiado com um 1º prémio do Euromilhões. O que devo fazer?” é uma delas.

Preencher o formulário que surge automaticamente na área “Receber os Meus Prémios” do Portal Jogos Santa Casa é a primeira coisa a fazer. Depois, deve deslocar-se ao Departamento de Jogos para fazer a sua identificação. Mas antes disso, deve ligar para o número 808 203 377 para marcar data de entrega do prémio e para pedir outras informações de segurança e privacidade que ache oportuno esclarecer.

O prémio fica disponível entre o 13º e o 90º dia após a data do sorteio, e o pagamento é feito através de transferência bancária. Mas atenção: os prémios de valor superior a cinco mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, por isso, se receber, por exemplo, 15 milhões de euros, 3 milhões vão para os cofres do Estado.

Enquanto não tem o dinheiro na conta, os milionários podem recorrer ao Grupo de Apoio ao Alto Premiado (GAAP), da Santa Casa, para receber apoio psicológico e de outro tipo. Este gabinete pode, por exemplo, contatar bancos que sabe que se disponibilizam a abrir portas a um sábado ou domingo, para receber nos seus cofres o recibo com a chave premiada. Em determinadas situações este gabinete informa as forças de segurança da área de residência do premiado e acompanha-o até à entrega do prémio,

Assim que tiver em sua posse o cheque milionário, é hora de ir depositar o dinheiro. E aqui surgem as primeiras dúvidas. Em que banco depositar? Em que modalidade? Deixar a render ou colocar tudo à ordem para gastar?

Contactado pelo Jornal Económico, um economista da área da Banca defende que a fortuna recebida deverá ser dividida da seguinte forma: 80% para investimentos e 20% para gastar no que mais lhe aprouver.

Outro aspecto importante é que não deverá confiar toda a quantia num só banco, nem deve ouvir apenas um consultor financeiro. Quantos mais especialistas ouvir, melhor informado pode ficar e terá mais capacidades para decidir onde aplicar a fortuna recebida.

Já a natureza dos investimentos depende do seu perfil de investimento e do risco que está, ou não, disposto a correr para rentabilizar o seu património.

O loto europeu chegou a Portugal em outubro de 2004, e, desde então, ganharam o primeiro prémio 69 apostadores, que obtiveram um total de 2176 milhões de euros.