Garrafa reutilizável ECO já reduziu em mais de 100 toneladas a utilização do plástico

A garrafa portuguesa “amiga do ambiente”, ECO anunciou, esta quarta-feira, uma nova garrafa reutilizável agora com capacidade para 1,5 litros, juntando-se assim à garrafa de 3 litros lançada em 2018. Lançada em 2018, com o intuito de criar uma nova forma de consumir água, a ECO já proporcionou aos consumidores portugueses uma redução de plástico no meio ambiente de mais de 100 toneladas, de acordo com o comunicado enviado às redações esta manhã. A meta foi alcançada entre setembro de 2018 e janeiro de 2020.

Presente em mais de 130 supermercados do Pingo Doce através de uma parceria com a retalhista Jerónimo Martins, a Eco vai reforçar a aposta neste âmbito ao lançar uma garrafa de 1,5 litros. Até agora, a única alternativa oferecida era a garrafa de três litros, sendo que cada abastecimento custa 18 cêntimos.

O conceito ECO resulta da junção de dois elementos inovadores: as garrafas reutilizáveis que deverão ser usadas nas e as estações dispensadoras de água filtrada ( ou refill stations) no Pingo Doce.

A água fornecida nesta estação é água da rede pública (com reconhecida qualidade de excelência) sujeita ao processo de filtragem ECO, “garantindo ao consumidor uma forma sustentável de consumir água de excelente qualidade”. Lá, a água passa por um processo de filtragem em 3 etapas: filtro de sedimentos, onde se retêm partículas físicas e outro género de impurezas que a água possa conter, o filtro de carvão ativado, através do qual se retêm os químicos presentes na água, e, por fim, a lâmpada ultravioleta, através da qual se esteriliza a água.