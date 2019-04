Gastou cinco euros no Euromilhões para ganhar jackpot de 79 milhões

O primeiro prémio do Euromilhões saiu esta terça-feira para um apostador em Portugal. O jackpot era de 79 milhões de euros e o boletim vencedor foi entregue num quiosque localizado na Sertã, no distrito de Castelo Branco.

Apesar de não se saber quem é o apostador vencedor do grande prémio, a Santa Casa revelou que o boletim vencedor continha duas apostas simples no valor de cinco euros, conforme avançou a RTP.

Na plataforma oficial dos Jogos Santa Casa está escrito que os vencedores de prémios de valor superior a cinco mil euros, como é o caso, tem de preencher um formulário online e que se deve dirigir às instalações do Departamento de Jogos com a identificação pessoal.

A reclamação do prémio deve ser realizada dentro de “90 dias a contar da data do concurso das apostas mútuas”. Os prémios de valor superior a cinco mil euros estão sujeitos a imposto do selo, com uma taxa de 20%, o que significa que o apostador apenas irá receber 63,2 milhões de euros, e que os restantes 15,8 milhões de euros serão entregues ao Estado português.

De acordo com a Santa Casa, este é o primeiro prémio atribuído, este ano, a Portugal. No entanto, o maior prémio registado em Portugal continua a ser de 190 milhões de euros, também reclamado por um apostador em Castelo Branco, em outubro de 2014.