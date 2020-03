Gelpeixe faturou 57 milhões de euros em 2019

A Gelpeixe encerrou o ano de 2019 com um volume de faturação de 57 milhões de euros.

De acordo com um comunicado da empresa, deste montante,cerca de 12% foram direcionados para a exportação, para mais de 20 mercados.

A empresa está presente no SISAB -Salão Internacional do Setor Alimentar e Bebidas Portugal, que irá decorrer até dia 4 de março, no Altice Arena.

A Gelpeixe escolheu este certame para apresentar a nova marca ‘infineat’, que vai começar a ser comercializada já no mês de março.

“Na SISAB Portugal, multiplicam-se as oportunidades com vista à exportação, possibilitando novos negócios em diferentes áreas geográficas. São mais de 130 países reunidos com o objetivo de estabelecer negócio com empresas portuguesas. Assumindo claramente a sua vocação exportadora, a Gelpeixe tem para oferecer produtos inovadores e de qualidade certificados, que dão resposta às tendências alimentares e à crescente exigência de parceiros de negócio e consumidor final. Para esta edição, a Gelpeixe preparou uma grande novidade que consiste no lançamento da marca ‘infineat’, uma nova gama de produtos pré-cozinhados congelados, de base vegetal que é agora apresentada em simultâneo para o mercado nacional e internacional”, revela um comunicado da empresa.

De acordo com essa nota, “‘Soul made food’ foi a assinatura escolhida e que revela a essência da marca: uma nova gama de produtos inspirados na forma tradicional e caseira de cozinhar, de preparação fácil, saudável e saborosa, feita com alma”.

Para Lídia Tarré, administradora executiva da Gelpeixe, esta nova marca vem dar resposta a uma necessidade crescente dos consumidores que procuram uma alimentação diversificada: “a oferta da Gelpeixe sempre esteve assente numa alimentação saudável, equilibrada e variada”.

“Estando sempre atenta ao mercado e tendências de consumo, a Gelpeixe apresenta a sua nova marca ‘infineat’, dando resposta a todos os consumidores, inclusive os vegetarianos ou os flexitarianos ou a qualquer um que procure soluções de base vegetal, agora com a conveniência de ser um produto congelado”, conclui a mesma responsável.

A nova marca da Gelpeixe vai disponibilizar produtos como almofada de soja, empada de espinafres, empada de lentilhas, croquetes de grão e empada de cogumelos, que serão os primeiros produtos a serem lançados, no sentido de responder às várias necessidades deste perfil de consumidores.

“Seja por motivos de saúde ou por preocupações éticas e ambientais, as dietas com base vegetal têm vindo a popularizar-se, sendo de destacar o aumento dos vegetarianos ocasionais ou flexitarianos, que valorizam a inovação, a origem vegetal e a conveniência de preparação”, assinala o referido comunicado.