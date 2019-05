Georges Dib: Portugal continua a ter “vulnerabilidades persistentes”

A COSEC, companhia de seguros de crédito, organizou esta segunda-feira, no Porto, uma conferência sobre comércio internacional que serve para assinalar os 50 anos da organização. Nela tomará parte Georges Dib, da Euler Hermes – empresa francesa similar à COSEC e sua acionista – economista para a América Latina, Espanha e Portugal, que concedeu uma entrevista exclusiva ao Jornal Económico.

Para Georges Dib, o país vai enfrentar uma conjuntura que será marcada pela descida das exportações e pelo abrandamento da diminuição do desemprego. Entretanto, permanecem em alta as expectativas face às consequências da guerra comercial entre a China e os Estados Unidos.

Como vê a evolução da economia portuguesa, num contexto de abrandamento global dos principais indicadores?

Depois de quase 15 anos de lentidão, Portugal reconciliou-se com os níveis de crescimento mais elevados (2,8% em 2017, 2,1% em 2018), ultrapassando a média da Zona Euro, mas deverá abrandar gradualmente em 2019 (1,7%) e 2020 (1,5%). O efeito deste crescimento no mercado de trabalho deve desaparecer após a impressionante redução do desemprego, e as exportações devem desacelerar num contexto de incerteza comercial e desaceleração do crescimento global.

No futuro, embora o investimento privado no sector transformador deva abrandar, deverá ser compensado pelo pipeline de projectos de infra-estruturas (nomeadamente financiados pela União Europeia). Desde 2014, a Euler Hermes melhorou a classificação de risco país de Portugal de B3 para B2 (3º trimestre de 2014), de B2 para BB2 (3º trimestre de 2016) e mais recentemente de BB2 para BB1 no 2º trimestre de 2018.

O que isso significa para as empresas?

As empresas enfrentam agora um melhor ambiente de negócios e condições de financiamento, mas vulnerabilidades persistentes; quanto aos setores, vemos algumas nuvens no horizonte. As taxas de juros dos empréstimos acima dos cinco anos para PMEs beneficiaram da recuperação e dos spreads corporativos inferiores.

No entanto, as PME em Portugal enfrentam taxas de empréstimos de 2,8%, mais elevados do que na Alemanha (2,2%), França (1,7%), Itália (2%) e Espanha (2,1%). Facilitar o acesso ao financiamento por parte das PME é fundamental: elas representam 68,4% do valor acrescentado global e 78% do emprego, contra uma média de 56,8% e 66,4%, respectivamente, na UE no seu conjunto. Dados da Comissão Europeia mostram que, em média, as PME portuguesas parecem recorrer mais aos empréstimos bancários do que as PME de outros países da UE.

Por outro lado, à medida que sua tendência de declínio diminui, o número total de insolvências de empresas deve permanecer em torno dos 30%, acima dos níveis pré-crise (2007). A diminuição constante das insolvências deve-se à recuperação económica e a um regime de insolvência mais eficiente desde 2010; no entanto, vemos essa tendência decrescente desacelerar (menos 5% em insolvências em 2019 depois de menos 12% em 2018).

Em termos de Day Sales Outstanding (DSO), as empresas podem ter baixado a guarda cedo demais. De facto, o DSO de Portugal aumentou mais quatro dias para 73 dias em 2017 e estabilizou em 2018. Com o crescimento acelerado em 2017, as empresas alargaram a confiança aos seus clientes através de atrasos de pagamento mais longos.

Mas à medida que a perspectiva se torna mais nebulosa, não vimos (ainda) um ajuste proporcional, o que significa que as empresas devem ser cautelosas. De fato, em média no mundo, o DSO diminuiu de 66 para 65 dias. Projetamos que a média mundial diminua novamente em 1 dia até o nível de 2016 (64 dias).

Os setores metalúrgicos têm visto um aumento preocupante (156 dias, contra 127 em 2017), enquanto os serviços conheceram um aumento de cinco dias, para 93 dias. Mas alguns setores também viram sua redução do DSO, como os bens domésticos (de 50 para 41), as Telecom (de 110 para 97 dias), as tecnológicas (de 109 para 101 dias) e as máquinas e equipamentos (de 87 para 80 dias). O menor DSO regista-se no retalho (15 dias) e no petróleo e gás (22 dias).

De acordo com os ratings do setor Euler Hermes, apesar da impressionante recuperação de Portugal, as condições de negócios não melhoraram muito em todos os setores. A maioria deles é avaliada no nível de risco ‘Médio’, mas vários outros estão no nível de risco ‘Sensível’ para questões de lucros ou liquidez (construção, subsetores de TIC). O setor têxtil foi rebaixado para ‘alto risco’, devido à sua perspectiva desafiadora. A indústria de calçados, por exemplo, está a enfrentar dificuldades devido à forte concorrência turca e à redução da procura de grandes clientes na Europa.

Portugal é um dos poucos países europeus com um governo apoiado pela chamada esquerda radical. Como você vê a sua capacidade de desenvolvimento dentro das obrigações impostas pela União Europeia?

Cumprir (e exceder) a meta do défice definida pela Comissão Europeia permitiu a Portugal sair dos ‘procedimentos por défice excessivo’, uma vez que o défice orçamental caiu para 1% em 2017 (3% incluindo 2pps devido à recapitalização da Caixa Geral de Depósitos), abaixo do seu pico em 11,2% do PIB em 2010.

Em 2018, situou-se em 1,4%. De facto, com a consolidação orçamental, a dívida pública caiu do seu pico de 130,6% do PIB em 2014 para 122,1% do PIB em 2018. Esperamos que a dívida pública continue a sua tendência decrescente (cerca de 120% do PIB em 2019).

O governo aprovou medidas fiscais, como a reversão gradual do congelamento salarial do governo geral ou a mudança nas faixas salariais no IRS. O aumento de 2019 nas despesas do governo para fins sociais poderia ajudar o consumo privado, ao mesmo tempo em que mantém as contas fiscais de Portugal sólidas e se reduz a carga da dívida.

No entanto, embora o reequilíbrio fiscal de Portugal tenha preservado em certa medida as despesas sociais, foi realizado à custa do investimento público: o investimento público anual caiu 6,5 mil milhões de euros entre 2010 e 2017, embora tenha voltado a crescer no quarto trimestre de 2017. Cerca de 1,9% do PIB, contra 5,3% em 2010. Este poderia ser um mau sinal para as infraestruturas em Portugal e para o crescimento a longo prazo.

A União Europeia vota no final de maio. Há um provável aumento substancial no voto populista. Que consequências isso pode ter para a economia europeia?

A esperada alta polarização no cenário político europeu após as eleições na UE, onde cerca de 40% dos assentos são susceptíveis de irem parar a partidos anti-establishment, poderia tornar os procedimentos de votação da UE mais longos e criar ruído. Além disso, a formação da Comissão da UE para nomeação a 1 de novembro poderia levar mais tempo e representar dificuldades adicionais.

Acreditamos que uma das possíveis respostas dos governos europeus é a mudança para algumas políticas do lado da procura: por exemplo, esperamos que este ano na Zona Euro um impulso fiscal positivo acrescente 0,2pp ao crescimento real do PIB naquele agregado; depois de anos de aperto de cinto para os Estados, esse poderia ser o primeiro impulso fiscal desde 2009, para responder ao crescente descontentamento com as instituições da UE e à procura de políticas sociais.

Por outro lado, a hipótese de saída do Reino Unido da União Europeia já custou às economias de Portugal, Espanha, França, Itália, Bélgica, Holanda e Alemanha 138 mil milhões de euros em oportunidades de exportação

A hipótese de saída do Reino Unido da União Europeia já custou às economias de Portugal, Espanha, França, Itália, Bélgica, Holanda e Alemanha €138 mil milhões em oportunidades de exportação. É uma análise ao custo de oportunidade: desde que o Reino Unido votou pela saída da União Europeia, Portugal perdeu oportunidades de exportação na ordem dos 2 mil milhões. É dos países europeus menos impactados.

O protecionismo é uma das marcas das diretrizes económicas de Donald Trump. Pode ‘contaminar’ a Europa?

A Europa está a experimentar um ritmo mais lento do que o esperado, diante de uma recessão industrial na Alemanha, um mini-choque de confiança na França e uma por enquanto ainda moderada recessão na Itália – com elevada incerteza fiscal a pesar sobre a procura doméstica. Além disso, estima-se que a disputa comercial entre os Estados Unidos e a China tenha subtraído cerca de 0,2 pp ao crescimento da Zona do Euro em 2018 – tanto quanto a incerteza relacionada com o Brexit. Finalmente, estima-se que os mini-choques de confiança experimentados na Itália e na França reduziram mais 0,2pp o crescimento.

Mas espera-se que a Europa tenha um bom desempenho geral graças a cinco fatores principais: crescimento resiliente dos salários reais, devido a taxas de inflação relativamente baixas; um impulso fiscal positivo; uma postura de política monetária ainda muito acomodatícia, permitindo que as taxas de refinanciamento permaneçam muito baixas até o final de 2020; maior procura da China; e uma crescente confiança económica à medida que os principais riscos não se materializam (disputa comercial EUA-China, tarifas sobre importações de carros nos EUA, Brexit). De fato, as maiores dificuldades domésticas nos Estados Unidos (paralisação do governo no final do ano) poderiam desviar o governo do presidente Trump de renovar o protecionismo.