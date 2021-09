Gestão de ativos do Novo Banco premiada pela APFIPP

A GNB Gestão de Ativos está no topo das sociedades gestoras de fundos mais premiadas pela APFIPP (Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios), revela o Novo Banco em comunicado.

Isto porque os fundos da GNB Gestão de Ativos, NB Euro Bond, NB PPR/OICVM e PPR Vintage foram premiados na categoria de Melhor Outro Fundo de Obrigações, na categoria de Melhor Fundo PPR com Risco 3 e na categoria de Melhor Fundo PPR com Risco 4, respetivamente.

Num total de 13 prémios, que premiaram Fundos de Investimento Mobiliários e Imobiliários, PPR’s e Fundos de Pensões, a GNB Gestão de Ativos foi, tal como nas anteriores edições, a gestora mais premiada, este ano a par com outra gestora.

A atribuição destes prémios, destaca a diversidade dos produtos geridos pela GNB Gestão de Ativos, reconhece a capacidade da equipa de gestão e é um incentivo adicional para enfrentar as condições tão adversas criadas pelo surgimento da pandemia Covid-19.

Vasco Teles, gestor do Fundo NB Euro Bond, realça em comunicado que “o prémio APFIPP 2021 é particularmente importante por ser referente a um período especialmente difícil, em que as deslocações dos preços dos activos foram dramáticas e rápidas, validando, uma vez mais, a arquitetura do fundo, a flexibilidade e os tempos de reação no seio da GNBGA”.

Já Paulo Joaquim, gestor do Fundo NB PPR/OICVM refere na mesma nota que o “dinamismo da gestão, tirando partido da larga experiência da equipa, procurando manter aderência aos temas que melhor representem a tendência de mercado em cada momento, tendo como objetivo principal a contínua criação de valor para o subscritor, mantendo, no entanto, sempre em mente o perfil de risco do fundo. Neste sentido, o prémio recebido vem dar um maior significado ao esforço da equipa de gestão e cria um incentivo para melhorar a atuação do gestor”.

Por sua vez, ao nível da estratégia da gestão, Ana Luísa Brito, responsável pelo Fundo PPR Vintage, realça “o forte dinamismo na gestão e a diversificação por classes de ativos, visando um objetivo de retorno positivo e reduzida volatilidade, em diferentes condições de mercado”.

A cerimónia anual de entrega de prémios do Jornal de Negócios/APFIPP premeia o desempenho da indústria nacional de gestão de ativos no ano de 2020.