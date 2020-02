5,5 milhões de euros: Gestifute e agente de Bruno Fernandes dividem comissão da venda para o Manchester United

A Gestifute de Jorge Mendes e a PositionNumber, agência que representa Bruno Fernandes, vão dividir o montante da comissão no valor de 5,5 milhões de euros referente à transferência do médio internacional português do Sporting CP para o Manchester United, informou o Sporting CP à CMVM.

No documento divulgado à CMVM pela Sporting SAD referente às entradas e saídas e jogadores no designado mercado de inverno, os ‘leões’ confirmam o valor fixo da transferência de Bruno Fernandes para o Manchester United (55 milhões de euros) assim como um valor de bónus que pode chegar aos 25 milhões de euros e ainda a manutenção, do lado do Sporting, de 10% de uma mais valia futura.

O Sporting CP não resistiu ao assédio por Bruno Fernandes e vendeu o médio de 25 anos (estrela e capitão da equipa) por um montante fixo de 55 milhões de euros mais 25 milhões de euros em variáveis. Do valor fixo, foram fatiadas várias parcelas direcionadas para a Sporting SAD, banca, comissões de agentes e uma mais valia da venda destinada à Sampdoria. Nos cofres da SAD dos ‘leões’ vão ficar 34,13 milhões de euros