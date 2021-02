Giampaolo Schiratti: “Vamos manter a Dan Cake Portugal como uma empresa autónoma”

No dia em que a Biscuit International anunciou a compra da Dan Cake Portugal, o CEO do grupo francês, Giampaolo Schiratti, em entrevista ao Jornal Económico (JE), explicou a estratégia para o mercado português, que passa por pôr a empresa portuguesa a ser o canal de distribuição dos produtos de todo o grupo internacional no mercado português. Ao mesmo tempo que os produtos da Dan Cake Portugal serão distribuídos nos vários mercados onde o grupo Biscuit International está presente.

Paralelamente já estão a equacionar desenvolver uma linha de produtos saudáveis na Dan Cake. Isto é, pôr a maior produtora de biscoitos e bolos industriais portuguesa a produzir produtos do segmento healthy food, como produtos com menos açúcar, sem glúten, ou mesmo vegan. O grupo português especializado em produtos açucarados vai assim entrar no segmento dos produtos de elevado teor nutricional.

“Acordámos a compra de 100% da Dan Cake Portugal de forma a podermos integrar a empresa portuguesa no nosso grupo”, refere o CEO do grupo em entrevista por videoconferência.

A equipa de gestão da Dan Cake Portugal vai manter a liderança com o CEO Mitesh Jamnadas e o CFO, Virgílio Alves, garante a Biscuit International, que justifica a manutenção da gestão com a necessidade de assegurar o êxito da integração sustentável das duas empresas após a concretização da transação. Ao Jornal Económico, o CEO da empresa francesa admite que o board da Dan Cake Portugal tenha membros da Biscuit International, mas apenas não executivos.

Giampaolo Schiratti explicou ao JE que a Dan Cake vai produzir para todo o grupo Biscuit International que neste momento, para além da empresa sediada em Paris, é composto também pela Aviateur na Holanda (adquirida em 2019), pela Arluy em Espanha (comprada em 2018), pela Stroopwafel en Co. na Holanda (também adquirida em 2018), pela NFF no Reino Unido (desde 2018) e pela A&W na Alemanha (que detém desde 2017).

A Dan Cake complementa a Biscuit International na produção de alguns produtos, por exemplo nos biscoitos de manteiga, que a empresa francesa não produz. A Dan Cake é o segundo maior produtor de “Butter Cookies Dinamarquesas” no mundo e principal produtor mundial de “Tostas de Luxo”. Portanto, o CEO da empresa francesa admite a complementaridade de produtos e partilha de know-how entre os dois produtores de produtos alimentares.

Mas além de produzir produtos que serão comercializados pela Biscuit International e pelas suas subsidiárias, a Dan Cake vai ser também o comercializador de todos os produtos do grupo (incluindo subsidiárias) para clientes portugueses. O principal motivo para o grupo francês manter o CEO da empresa portuguesa é o seu conhecimento do mercado português.

“No grupo, a Dan Cake vai ficar responsável por distribuir por todos os clientes portugueses todos os produtos do grupo, incluindo de fábricas de outros países da Europa”, explicou o gestor.

“Os produtos da Dan Cake, por sua vez, vão ser comercializados em França, no Reino Unido, Alemanha, Holanda, Espanha, é o que chamamos cross-selling“, avança o CEO da Biscuit International.

A Dan Cake será uma das seis subsidiárias da Biscuit International, realça. No futuro o CEO do grupo francês admite outras aquisições na Europa, nomeadamente na Europa de Leste, em Itália e na Escandinávia. Mas não está prevista nenhuma outra aquisição em Portugal, disse.

O presidente executivo da Biscuit International assegura que “Dan Cake vai manter-se como uma empresa autónoma”.

A empresa portuguesa vai manter o nome e as marcas que comercializa, garantiu Schiratti, mas vai também apostar no desenvolvimento de produtos para as grandes cadeias de retalho, como o Pingo Doce, Continente, Aldi, Lidl, entre outros, explicou.

“Com nossas capacidades de R&D (research and development) e 14 instalações de produção flexíveis na Europa, oferecemos uma ampla variedade de produtos e somos o parceiros no co-design de produtos para marcas de clientes”, segundo a empresa francesa.

Os principais destinos das exportações do grupo são os Estados Unidos, Ásia, o Reino Unido, França e Alemanha.

O CEO da Biscuit International explicou ao Económico que o grupo só produz na Europa, mas vende para fora da Europa. A Dan Cake por sua vez tem uma operação no Brasil e como tal os produtos do grupo vão ser distribuídos neste país da América Latina.

Giampaolo Schiratti disse ainda ao Jornal Económico que espera que o closing da operação seja feito até ao fim de março, e não antevê dificuldades ao nível da aprovação pelas Autoridades da Concorrência.

O preço da operação não foi revelado, nem o valor da empresa ou o price-to-book value da transação. Giampaolo Schiratti apenas avança com o volume de faturação anual da Dan Cake Portugal que ronda os 55 milhões de euros.

Os acionistas da Dan Cake Portugal (a família Jamnadas) anunciaram hoje ter chegado a acordo relativamente aos termos de uma aquisição da Dan Cake Portugal.