Glintt cria aplicação de reconhecimento de voz para a Santa Casa da Misericórdia

A Glintt – Global Intelligent Technologies criou uma aplicação de reconhecimento de voz para a Santa Casa da Misericórdia do Porto (SCMP), que “promete transformar a forma como se fazem registos clínicos”. Desenvolvida com tecnologia OutSystems e soluções Glintt (produto Core Globalcare e Plataforma de interoperabilidade G-Platform), é fruto de uma parceria com a AB Consulting. O projeto-piloto deu os primeiros passos em 2018 e está em fase de exploração.

Esta aplicação para dispositivos móveis permite que, através da voz, o médico faça o registo das notas clínicas diárias, tanto na consulta como no internamento, que posteriormente são convertidas em texto pela própria solução. O profissional de saúde pode, ainda, aceder, por exemplo, à lista de doentes internados e, através da voz, fazer os registos que tradicionalmente o obrigariam a estar a uma secretária a escrever.

Para Filipa Fixe, do conselho de administração da Glintt, os objetivos desta aplicação de voz são claros: “a nossa aplicação irá permitir à SCMP aumentar o tempo dedicado pelo médico ao doente; reduzir o tempo em tarefas de carácter administrativo; e a mobilidade do médico que pode efetuar registos sem necessidade de estar fisicamente preso a um computador tradicional”.

De acordo com António Tavares, provedor da SCMP, “um dos principais desafios tem sido garantir que a SCMP acompanha a designada transformação digital, ou seja, que consegue tirar partido das novas tecnologias para satisfazer as necessidades de todas as partes interessadas, quer sejam externas ou internas. Neste contexto, temos lançado iniciativas como o desenvolvimento da app do médico com aplicação de alguns dos aceleradores de inovação, nomeadamente o reconhecimento de voz devidamente integrado no que designamos internamente por «Mordomo Digital»”.