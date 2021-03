Globality e Aquanima assinam acordo para melhorar digitalização dos processos de compras do Santander

A Globality e Aquanima, uma empresa do grupo Santander, assinaram um acordo para melhorar a digitalização dos processos de compras.

“A Aquanima – uma empresa do Grupo Santander presente em 14 países que gere processos de compras e relações com terceiros – assinou um acordo para utilizar a IA (Inteligência Artificial), uma tecnologia de ponta da Globality – para a contratação de serviços a nível mundial do Santander e outros clientes”.

A parceria com a Globality apoia a racionalização dos processos do Grupo Santander, diz o comunicado.

O acordo vem no seguimento do financiamento da Série E da Globality no valor de 138 milhões de dólares, liderado por Sienna Capital e SoftBank Vision Fund.

“Em janeiro de 2021, a Globality angariou 138 milhões de dólares da Sienna Capital e do Fundo SoftBank Vision, elevando para 310 milhões de dólares o investimento total, desde a sua fundação há cinco anos”, refere a nota.

“Os utilizadores do Banco Santander poderão utilizar o Globality “Glo” – o primeiro conselheiro de aprovisionamento inteligente do mundo impulsionado pela IA, juntamente com a sua tecnologia de processamento de linguagem natural (NPL), que permite procurar os melhores fornecedores de forma rápida e fácil para serviços de consultoria, marketing, TI, financeiros, jurídicos, de RH e imobiliários”, lê num comunicado da Globality.

A medida chega numa altura em que a Covid está a acelerar rapidamente a digitalização de serviços financeiros e as cadeias de fornecimento, acelerando uma transição que leva anos numa questão de meses.

De acordo com um recente Inquérito Global McKinsey aos executivos, a Covid acelerou a digitalização das interacções entre clientes e a cadeia de fornecimento em 3 ou 4 anos.

“As empresas estão a utilizar este tempo sem precedentes, para trazer novas abordagens e formas de trabalho às suas empresas, e a Globality está atenta a este momento juntamente com os seus clientes. Tecnologias inovadoras como a inteligência artificial e o processamento de linguagem natural provaram oferecer uma vantagem competitiva, diferenciando as instituições financeiras que se encontram melhor posicionadas para prosperar na economia global.”, lê-se no comunicado.

A plataforma de abastecimento inteligente da Globality, conecta as empresas globais com os melhores fornecedores, a um preço adequado para qualquer necessidade de abastecimento em todas as categorias de serviços.

“Através da sua Plataforma impulsionada pela IA e suas tecnologias de abastecimento, a Globality está a trazer a transformação digital à indústria de abastecimento”, avança a empresa.

O comunicado detalha que “a solução digital de inteligência artificial da Globality substitui de modo eficiente e eficaz o arcaico pedido de proposta analógica, dimensionando as necessidades, gerindo a procura e combinando empresas com fornecedores, satisfazendo as necessidades de serviços específicas e reduzindo o processo de abastecimento de meses para horas, ao mesmo tempo que proporciona uma economia de 20% ou mais”.

A Globality é uma empresa tecnológica com sede no Vale do Silício e diz que “está a revolucionar a forma como as empresas compram e vendem serviços”.