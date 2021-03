GlobalWe lança área de negócio para apoiar candidaturas aos novos programas de incentivos financeiros

A consultora financeira GlobalWe lançou uma nova área de negócio autónoma de consultoria em Sistemas de Incentivos, que visa apoiar empresários nas candidaturas aos novos programas de incentivos financeiros, no âmbito o Portugal 2020-2030, e fiscais (SIFIDE), entre outros.

“A We Incentivos tem uma atividade orientada para ajudar as empresas portuguesas a melhorar o seu nível de performance empresarial, com o objetivo de as tornar mais competitivas e eficientes”, referiu Paulo Garrett, managing partner, em comunicado, referente à nova área de negócio.

A GlobalWe, que integra serviços de contabilidade, assessoria e otimização fiscal, consultoria e outsourcing de processos financeiros, abriu paralelamente um novo escritório no Porto.

“Este é mais um passo estratégico para se tornar uma consultora financeira de alcance nacional que apoia clientes de norte a sul do país a partir de duas bases estratégicas”, vincou o responsável da empresa.