Gloval adquire Prime Yield e reforça serviços de avaliação e consultadoria imobiliária em fundos de investimento

A Gloval anunciou esta quinta-feira em comunicado a aquisição da Prime Yield, empresa portuguesa com operação nos mercados lusófonos e com um forte posicionamento na avaliação de ativos e créditos hipotecários para fundos de investimento e entidades bancárias.

Com esta operação, a Gloval vai integrar os 80 profissionais que compõem a equipa da Prime Yield atualmente, os quais se encontram repartidos entre os três escritórios em Portugal e as suas filiais no Brasil, Cabo Verde, Moçambique e Angola.

No comunicado a Gloval refere que Nelson Rêgo, fundador e primeiro CEO da Prime Yield, vai “assumir uma dupla função, mantendo-se no seu atual cargo e acumulando também responsabilidade pelo desenvolvimento do negócio internacional da Gloval nas áreas de avaliação e consultadoria imobiliária para fundos de investimento”.

Nelson Rêgo afirma que “para a Prime Yield, integrar-se na Gloval é uma oportunidade única de ser parte de uma empresa sólida, capitalizar e aprender com o seu know how, e, além disso, expandir os nossos serviços noutros mercados”

Por sua vez, Roberto Rey, presidente e CEO da Gloval, assume que “esta operação vai permitir-nos integrar uma companhia líder na prestação de serviços de avaliação e consultadoria imobiliária aos grandes fundos de investimento internacionais”.

A aquisição da Prime Yield torna-se a sexta concretizada pela Gloval depois das operações de integração das empresas de avaliação Ibertasa, Valtecnic e VTH em 2017, e, em 2018, da VT Asset e da OCO, duas pequenas empresas especializadas na prestação de serviços da consultadoria imobiliária e de engenharia, respetivamente.