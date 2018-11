Glovo aposta nas empresas e garante entregas em 30 minutos

As empresas do setor de Transportes e Armazenagem registaram uma aceleração no crescimento do volume de negócios de 10,4% em 2017, que compara com o crescimento de 3,9% no ano anterior. O volume de negócios ascendeu a 20,3 mil milhões de euros, segundo o INE.As empresas do setor de Transportes e Armazenagem registaram uma aceleração no crescimento do volume de negócios, numa subida de 10,4% em 2017, que compara com o crescimento de 3,9% no ano anterior. O volume de negócios ascendeu a 20,3 mil milhões de euros.