Glovo fecha ronda de financiamento de 150 milhões de euros

A startup espanhola Glovo angariou mais 150 milhões de euros numa nova ronda de financiamento (série D), liderada pela sociedade de capital de risco suíça Lakestar e pela Drake (dona do franchise mundial de pizzas Papa John’s). A aplicação móvel de entregas ao domicílio vai utilizar o montante para contratar 300 engenheiros e expandir serviços que está a testar em Espanha, por exemplo.

Os profissionais que se irão juntar à empresa têm como objetivo “criar uma experiência mais inteligente e eficiente para os clientes, reduzir o tempo de espera para os estafetas e ajudar a empresa a lançar e liderar novos mercados na África, Europa e América Latina”, de acordo com a informação divulgada esta semana. “A nossa principal prioridade é investir na nossa equipa, a qual tem sido fundamental para o sucesso que alcançamos até o momento. À medida que crescemos, precisamos de aumentar esta equipa de engenheiros para dar resposta à procura que temos vindo a sentir”, disse Oscar Pierre, co-fundador e CEO da Glovo, em comunicado.

Dharmash Mistry, sócio da Lakestar, vai fazer parte do conselho de administração Glovo. Além da Lakestar – que já investiu em tecnológicas com o Skype, o Spotify, o Facebook ou o Airbnb –, a empresa fundada em 2015 contou ainda com investidores novos na casa: as venture capitalists Idinvest Partners e Korelya Capital.

A Glovo refere que irá investir também em categorias de entrega que estão a crescer, à parte a alimentação (lavandaria, bebidas alcoólicas, produtos de farmácia, mercearias…) e em espaços designados «dark supermarkets», que permitem que os produtos sejam entregues aos clientes cerca de 20 minutos depois de fazerem o pedido. Por exemplo, nas cidades espanholas de Barcelona e Madrid este tipo de estabelecimentos armazena até 1.000 bens/produtos para que os estafetas os possam recolher mais rapidamente. Com este financiamento extra o objetivo é que possa haver uma expansão para mercados prioritários.

No ano passado, a Glovo – que tem mais de 5,5 milhões de utilizadores em 21 países – angariou 134 milhões de dólares series C da Seaya Ventures, Cathay Innovation e Rakuten Capital, com um financiamento até à data de 285 milhões de euros.