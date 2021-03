Goldman Sachs vê Galp como “vencedora na recuperação” e sobe recomendação para ‘Buy’

O banco de investimento Goldman Sachs subiu a recomendação para a Galp Energia para ‘Buy‘ de ‘Neutral‘, salientando que a empresa portuguesa tem uma maiores exposições do setor à recuperação do valor do petróleo e também aos volumes do transporte na retoma económico pós-vacinação.

Numa nota de research com o título “‘Vencedora na recuperação com forte alavancagem na recuperação do transporte e ativos com custo baixo e duração longa”, o Goldman Sachs subiu também o preço-alvo para a petrolífera portuguesa para 13 euros por ação, face aos anteriores 11,50 euros e à cotação atual de 10,355 euros.

As ações da Galp subiram apenas 14% este ano face à valorização de 21% do conjunto das grandes petrolíferas na União Europeia e de 29% no preço do barril de petróleo Brent, referiu, na nota datada a 5 de março. O banco salientou, contudo, que acredita que “2021 irá marcar o início de fortes revisões positivas sobre os resulados”.

O Goldman Sachs elogiou a base de ativos da Galp no upstream, com um pipeline de elevada qualidade em termos de start-ups e ramp-ups de produção de petróleo no Brazil, e ainda uma nova geração de ativos com custos baixos, uma combinação que suportam perspectivas de crescimento sólido na produção para 2021-2025, uma altura os preços das commodities deverão recuperar.

O banco de investimento recordou que a Galp ajustou em fevereiro as expectativas em relação à produção e ao EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. “Acreditamos que as nova metas estão suportadas por princípios operacionais e macroeconómicos conservadores, com upside material”, concluiu.

A 22 de fevereiro, num comunicado em que apresentou um resultado líquido ajustado (RCA) de 42 milhões de euros de prejuízo em 2020, face a um lucro de 560 milhões de euros no ano anterior, a Galp reviu as estimativas para 2021, “incorporando maior prudência no que respeita à evolução macro e dos seur potenciais efeitos nas operações e resultados”.

A empresa prevê agora produção de petróleo total numa base working interest de entre 125 mil e 135 mil barris por dia este ano, face à média de 128,2 mil barris diários em 2020.

