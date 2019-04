Gondomar acolhe Festival Nacional de Robótica

O Festival Nacional de Robótica chega ao Pavilhão Multiusos de Gondomar de 26 a 28 de abril. Cerca de 500 participantes, nacionais e internacionais, vão participar nas competições robóticas.

Este evento, promovido pela Sociedade Portuguesa de Robótica (SPR), tem como objectivo a promoção da Ciência e Tecnologia junto dos jovens, professores e investigadores, mas também de todos aqueles que se interessem pela área, através de competições de robôs autónomos.

A SPR elegeu o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC) e a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) como organizadores oficiais do Festival Nacional de Robótica 2019.

É neste Festival que se apuram as equipas portuguesas para o RoboCup, duas competições de robótica, uma mundial e outra europeia, que reúnem as melhores equipas de cada país. Existem dois escalões de competição que dão acesso ao apuramento: júnior e sénior.

A competição júnior destina-se a alunos de escolas portuguesas e cuja idade não pode ser superior a 19 anos. Estas equipas são obrigadas a terem um mentor, que pode ser um professor, mas que no dia das competições não pode estar junto da equipa.

Por sua vez, a competição sénior destina-se, sobretudo, a equipas que pertencem a universidades, politécnicos e institutos de investigação nacionais e internacionais (Alemanha, Holanda, Croácia e Espanha). Na Liga Sénior as equipas podem ter mais do que cinco membros.

São sete tipos de competição que fazem parte da competição sénior – Futebol Robótico Médio, Liga de Simulação 2D, Liga de Simulação 3D, Condução Autónoma, Robot@Factory, Robot@Factory Life e FreeBots.

São também sete tipos de competição que fazem parte da competição júnior – Futebol Robótico Júnior, OnStage, Busca e Salvamento Linha, Busca e Salvamento Labirinto, Busca e Salvamento Simulação, FreeBots Júnior e First Challenger.

Dois dias antes do Festival, ou seja, de 24 a 26 de Abril vai realizar-se a 19ª IEEE – Conferência Internacional de Sistemas Robóticos Autónomos e Competições 2019 (ICARSC 2019), um evento onde é a dada a oportunidade a investigadores nacionais e internacionais, na área da Robótica, de apresentarem os seus resultados de investigação mais recentes. A conferência vai realizar-se no mesmo local do Festival.

A apoiar a organização deste festival estão a Câmara Municipal de Gondomar, Agrupamento de Escolas N.1 de Gondomar e Colégio Paulo VI de Gondomar e diversas outras instituições, incluindo o Instituto Superior de Engenharia do Politécnico do Porto, o Laboratório de Inteligência Artificial e Ciência de Computadores UP, a ESPE – Espinho, o Instituto de Telecomunicações, o Instituto Politécnico de Bragança, a UTAD e a Universidade de Aveiro. A entrada no Festival Nacional de Robótica é gratuita.