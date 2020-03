Google aconselha colaboradores a trabalharem a partir de casa

A Google aconselhou os seus colaboradores a trabalharem a partir de casa até dia 10 de abril, depois das crescentes preocupações com a propagação do novo coronavírus. Através de um comunicado, a gigante tecnológica expandiu para todo o território norte-americano a nova política de teletrabalho, segundo o “The Verge”.

Os escritórios da empresa vão, no entanto, continuar abertos para todos os trabalhadores cujo trabalho não possa ser feito a partir de casa.

Sundar Pichai, presidente executivo da Google, avisou através do Twitter que para proteger o superior interesse dos seus colaboradores, seria necessário que a maioria da força trabalhadora teria que desempenhar as suas funções a partir de casa.

A Google também anunciou que vai conceder licenças temporárias a todos os trabalhadores que tiverem de tirar folga por causa do Covid-19. Já na sexta-feira passada, dia 6 de março, a gigante tecnológica tinha garantido a totalidade do salário a trabalhadores que faltaram trabalho motivado por algum inconveniente relacionado com o Covid-19.

Também Tim Cook, presidente executivo da Apple, encorajou os seus trabalhadores trabalhar a partir de casa durante 9 a 13 de março. Seguiram-se empresas como o Facebook e a Microsoft que também pediram aos seus funcionários na Bay Area (São Francisco e Oakland) e em Seattle para que trabalhassem em casa.