Google investe 7 mil milhões de dólares em novos escritórios e centros de dados nos EUA

A Google anunciou um investimento de 7 mil milhões de dólares (5,8 mil milhões de euros) em novos escritórios e centros de dados em território norte-americano. A medida surge na sequência do aumento de tráfego de internet diretamente ligado à pandemia de covid-19 e consequentes confinamentos, levando milhões de pessoas em todo o mundo a passarem mais tempo em casa, segundo a “Reuters”.

Em 2020, a Google já tinha investido 10 mil milhões de dólares (8,3 mil milhões de euros) em escritórios e centros de dados nos EUA e, em 2019, o montante ascende aos 13 mil milhões de dólares (10,8 mil milhões de euros).

O investimento mais recente inclui planos de expansão para centros de dados no Nebraska, Carolina do Sul e Texas, disse a empresa na esta quinta-feira, dia 18 de março.

A gigante tecnológica também planeia gastar mil milhões de dólares (837 milhões de euros) no seu estado natal, a Califórnia. A medida surge numa altura em que muitas tecnológicas fazem o percurso contrário, afastando-se de Silicon Valley depois de a pandemia ter potenciado o teletrabalho, fazendo com que as empresas reconsiderassem os custos operacionais mais elevados do estado.

Os investimentos criariam pelo menos 10 mil novos postos de trabalho a tempo inteiro na Google, segundo disse o diretor-executivo, Sundar Pichai.