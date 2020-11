Google Maps atualiza camada que mostra evolução da pandemia

Questionado sobre preocupações levantadas recentemente com os impactos do adiar de consultas e cirurgias no avolumar de listas de espera, Óscar Gaspar, presidente da Associação Portuguesa da Hospitalização Privada, disse que a maior preocupação neste momento deve ser com os cuidados de saúde primários e não com os cuidados hospitalares, que “estão a trabalhar e mobilizados, seja para covid ou não covid”.