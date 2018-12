Google reforça investimento em Portugal

A Google irá reforçar o investimento em Portugal, com uma expansão da área do espaço arrendado e um aumento do número total de trabalhadores, noticia o Expresso na edição impressa deste sábado.

O Secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, em declarações àquele semanário, referiu que a multinacional norte-americana irá aumentar em 800 o número de postos de trabalho, passando de 535 para cerca de 1300 trabalhadores. Explicou ainda que Lisboa foi o destino escolhido num “processo competitivo”, na qual ganhou face “nomeadamente a Espanha”.

Segundo o Expresso, o contrato terá sido assinado há três semanas e irá iniciar obras de expansão dos escritórios no Lagos Park, com um aumento de área de seis mil m², totalizando 13 mil m².

Em 24 de janeiro, o primeiro-ministro, António Costa, anunciou em Davos, na Suíça que a tecnológica norte-americana iria instalar a partir de junho, em Oeiras, um centro de serviços para a Europa, Médio Oriente e África, criando 500 empregos qualificados.