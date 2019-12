Governo convoca reunião extraordinária de Concertação Social

O Governo convocou os parceiros sociais para uma reunião extraordinária de Concertação Social, no dia 9 de dezembro, para preparar o próximo Conselho Europeu, que se realiza nos dias 12 e 13.

De acordo com a convocatória enviada às confederações sindicais e patronais a pedido da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, a ordem de trabalhos inclui a “preparação do Conselho Europeu dos dias 12 e 13 de dezembro” e a “discussão do acordo de médio prazo sobre competitividade e rendimentos”.

A última reunião da Comissão Permanente de Concertação Social (CPCS) realizou-se na quarta-feira e ficou acordado que os parceiros sociais iriam enviar os seus contributos sobre competitividade e rendimentos até dia 4 de dezembro.