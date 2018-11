Governo da Madeira expropria terreno no valor de 108 mil euros para Novo Hospital

O Governo da Madeira decidiu, em conselho de governo, expropriar um terreno no valor de 108 mil euros com vista à construção do Novo Hospital.

O conselho de governo aprovou a venda de venda por Hasta Pública de seis bens imóveis, com um valor de 2,7 milhões de euros, e deu um aval positivo à assinatura de 22 contratos-programa de desenvolvimento desportivo (CPDD) do PRAD 2017/2018, no montante de 564 mil euros.

Foi ainda autorizado às entidades que fazem parte do sistema de educação e formação, no âmbito do Madeira 14-20, no âmbito do programa “Madeira 14-20”, um sistema de financiamento, que permite de sejam feitos adiantamentos no montante de 30% do financiamento público para cada um dos anos de financiamento aprovado.