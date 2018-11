Governo de Espanha prepara cobrança de portagens na rede de auto-estradas

O Governo de Espanha conta ter pronto, até ao final da presente Legislatura, um novo sistema de conservação e manutenção da rede de estradas, no qual será estipulada a introdução da cobrança de portagens nas auto-estradas. O novo sistema está a ser preparado pelo Ministério do Fomento, informa o jornal “El Economista”.

A intenção de cobrar portagens nas auto-estradas espanholas foi confirmada pelo secretário de Estado das Infraestruturas, Pedro Saura, o qual manifestou também o seu desejo de que o novo modelo de financiamento das estradas “seja concluído quanto antes, se possível ainda durante esta Legislatura”.

O “número dois do Ministério do Fomento”, como classifica o jornal, disse estar convencido de que existe “uma ampla maioria” no Congresso para aprovar o novo modelo de financiamento, baseado no princípio de utilizador/pagador aplicado nas auto-estradas, apesar da “complexa composição atual da Câmara”.