Governo dos Açores e ministra da Agricultura juntos por uma melhor proposta da PAC

O secretário Regional da Agricultura e Florestas afirmou, a 2 de Dezembro, em Lisboa, que os governos dos Açores e da República estão a trabalhar em sintonia e com grande empenho por uma melhor proposta da Política Agrícola Comum (PAC) para o período 2021 – 2027, que permita continuar a desenvolver e fortalecer o sector agrícola nos Açores.

“Existe convergência e sintonia de posição entre os governos dos Açores e da República, por exemplo, quanto à necessidade da Região e dos agricultores açorianos terem o mesmo aumento nas ajudas relativas ao primeiro pilar que os agricultores continentais terão, sendo que isso passa pelo reforço da dotação do POSEI”, referiu João Ponte, em declarações à margem da primeira reunião de trabalho com a ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque.

Pode continuar a ler o artigo aqui.