Governo e especialistas reúnem de novo no Infarmed esta segunda-feira

O Governo em conjunto com os epidemiologistas e peritos na evolução da pandemia de Covid-19 em Portugal vão voltar a reunir-se esta segunda-feira no Infarmed, de acordo com uma nota divulgada este domingo, 21 de fevereiro, pelo gabinete do primeiro-ministro, António Costa.

O encontro vai realizar-se por videoconferência e tem início marcado para 14h30, contando com declarações da ministra da Saúde, Marta Temido, no final da reunião.

Além do balanço sobre o atual cenário vivido no país, deverá estar em análise a possibilidade de a adotar num eventual desconfinamento, mas também medidas sobre a possível renovação do Estado de Emergência, que terá início no mês de março.

No sábado a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, afirmou que o desconfinamento vai começar pelas escolas, referindo que o Governo já manifestou essa intenção.

Não é por acaso que se procurou evitar o encerramento de escolas até ao limite do possível e que o Governo também já disse que é precisamente pelas escolas que recomeçará o desconfinamento”, afirmou a socialista, membro do Secretariado Nacional do PS, através de videoconferência, no encerramento de um fórum promovido pela Juventude Socialista (JS) intitulado “Vencer o futuro – Faz ouvir a tua voz”.