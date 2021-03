Governo garante que PRR português tem “maior peso” de apoio direto às empresas a nível europeu

O Governo referiu esta quarta-feira que o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) português é, entre os planos nacionais a nível europeu, o que tem o “maior peso” de apoio direto às empresas. O ministro do Estado e da Economia, Pedro Siza Vieira, considera que o PRR vai dar “um grande estímulo económico” ao país e que “há oportunidades importantes” para as empresas nacionais no pós-pandemia.

“O esboço do programa português é aquele que de entre todos os planos nacionais já apresentados tem maior peso de apoio direto às empresas. Em Portugal, o valor dos apoios diretos às empresas corresponde, no esboço do PRR, aos mesmos montantes que nos sistemas de incentivo às empresas que tivemos durante todo o período de 2014 a 2023”, referiu Pedro Siza Vieira, no debate sobre política geral no Parlamento.

Segundo Pedro Siza Vieira, o Plano de Recuperação e Resiliência é “uma oportunidade de um grande estímulo económico” que o país tem à disposição e a aposta no apoio direto às empresas dá “bem a noção do apoio e do esforço de investimento que as empresas vão ter de fazer para corresponder a estas solicitações”. Isto porque “o investimento privado é apoiado mas precisa também que fundos privados sejam postos ao lado”.

“É um estímulo económico que vai fazer-se sentir já nos próximos anos porque vai ter um fluxo de investimento público e privado muito significativo. Mas é, ao mesmo tempo, um esforço de investimento dirigido à aposta naquilo que são as fundações da nossa competitividade futura e de possibilidade de na Europa termos uma economia e sociedade mais resiliente, mais amiga do ambiente e preparada para aproveitar a oportunidade da transição digital”, sublinhou.

Além deste apoio ao investimento privado, Pedro Siza Vieira mencionou que o reforço do investimento público irá contribuir para, por exemplo, “a concretização da meta de em 2030 teremos uma redução de 55% dos gases com efeito de estufa relativamente a 2005”. Isso só será possível com investimento público “no sistema de transportes, na eficiência energética nos nossos edifícios” e em outras áreas, frisou.

O ministro do Estado e da Economia sublinhou ainda que mesmo no investimento público “há oportunidades muito importantes para as nossas empresas portuguesas responderem às solicitações”. É o caso da construção de habitação e da eficiência energética de edifícios privados, “onde serão as empresas privadas a posicionar-se para dar resposta num grande esforço de investimento”, explicou o governante.