Governo prevê a contratação de 160 médicos estrangeiros

O Governo aprovou esta quinta-feira um decreto-lei que irá permitir a contratação de 160 médicos estrangeiros, realçou Mariana Vieira da Silva, ministra de Estado e da Presidência após reunião do Conselho de Ministros.

Relativamente a médicos estrangeiros, Mariana Vieira Silva definiu que um dos requisitos passa por ter feito a prova escrita de acesso normal à prática de medicina em Portugal e desta forma, a ministra avançou que esta contratação pode abranger um universo de 160 médicos licenciados no estrangeiro e que estão nestas condições.

“O que é aprovado neste decreto é a possibilidade de contratação de profissionais de saúde formados no estrangeiro mediante um conjunto de condições. No caso dos médicos uma das condições é já ter feito a prova escrita, não ter tido ainda a outra dimensão de prova presencial. Este é o momento de procurar respostas céleres”, realçou a governante.

Mariana Vieira da Silva detalhou que os exames previstos para que os médicos formados no estrangeiro possam exercer em Portugal são as provas de comunicação, escrita e oral, esclarecendo o que muda com este decreto-lei. “Os candidatos que agora assumimos que podem prestar serviços médicos são aqueles que tenham realizado a prova de comunicação e a prova escrita, dispensando portanto a prova oral”, esclareceu a minista.