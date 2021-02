O Governo prometeu criar uma tarifa social de internet entre o final de 2020 e meados de 2021, mas as famílias mais carenciadas não terão acesso à internet a preços mais baixos antes do verão. A demora deve-se ao facto de o Governo ainda não saber como vai aplicar a tarifa social de acesso a serviços de internet, apurou o Jornal Económico (JE) junto da tutela. Os operadores também desconhecem o que planeia o Executivo.

“Estamos a trabalhar no modelo para que a medida possa estar em vigor no segundo semestre”, afirmou ao JE fonte oficial do Ministério das Infraestruturas e Habitação. Em causa está uma medida inscrita no programa de Governo de 2019, propondo uma tarifa para uma “a utilização mais generalizada” da internet.

Ora, numa altura em que as empresas optam pelo teletrabalho e as escolas preparam um regresso às aulas online, está por cumprir uma medida que terá um impacto relevante no bolso das famílias. Isto porque a pandemia tem gerado um aumento no tráfego da internet, impactando no custo dos dados.

