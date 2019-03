Grandes companhias petrolíferas cotadas lucram mais 46,6% em 2018

As grandes companhias petrolíferas cotadas – BP, Royal Dutch Shell, Total, ExxonMobil, Equinor (antiga Statoil), Repsol e Chevron – continuaram a aproveitar o aumento do preço do petróleo e em 2018 lucraram 90,046 mil milhões de dólares (79,203 milhões de euros), mais 46,6% que no ano anterior, avança a agência noticiosa EFE, citada pelo El Economista.

O petróleo tipo Brent foi negociado em 2018 a uma média de 71,3 dólares por barril, o que comparado com 54,2 dólares por barril no ano anterior, traduz um aumento de 31,5%, diz o artigo.

O barril de Brent fechou na sexta-feira passada nos 65,07 dólares, em queda, após dois dias de alta, e depois de sofrer um tombo de 3,42% na segunda-feira, a seguir ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter tentado travar a política de cortes na produção que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) está a implementar, para evitar a escalada do preço da matéria-prima.

As grandes petrolíferas aumentaram seus lucros em 2018, especialmente a britânica BP, que quase triplicou o seu lucro líquido, alcançando um resultado líquido de 9.383 milhões de dólares (8.254 milhões de euros). Isto após um lucro de 3.468 milhões de dólares (2.801 milhões de euros) em 2017.

A anglo-holandesa Royal Dutch Shell aumentou o seu lucro atribuído em 80%, em 2018, para 23.352 milhões de dólares (20.292 milhões de euros), depois de completar um programa de desinvestimento e ajudada pela recuperação dos preços do petróleo bruto. Mesmo assim, o aumento no resultado foi menor do que em 2017, quando quase triplicou em relação ao ano anterior, atingindo 12.977 milhões de dólares (10.468 milhões de euros), também apoiado pela recuperação dos preços do petróleo bruto.

Já a francesa Total (que em Portugal ganhou recentemente a compra da Generg) obteve um lucro de 11.446 milhões de dólares (10.072 milhões de euros), 33% acima de 2017, graças principalmente ao preço do barril, que aumentou significativamente, e graças ao aumento da produção para níveis recorde, com uma média equivalente a 2,7 milhões de barris de petróleo bruto por dia, um aumento de 8% num ano. A Total tinha subido o seu resultado em 39% em 2017, para 8.631 milhões de dólares (6.973 milhões de euros).

A Equinor norueguesa, antiga Statoil, aumentou o seu lucro líquido em 64% no ano passado, para 7.538 milhões de dólares (6.600 milhões de euros), graças ao aumento do preço do gás e do petróleo e a um maior volume de produção. A Equinor, então Statoil e controlada pelo Estado norueguês, obteve em 2017 um lucro líquido de 4.598 milhões de dólares (4.046 milhões de euros), após dois anos consecutivos com perdas.

As petrolíferas dos Estados Unidos também viram os seus lucros subirem em 2018.

Recorde-se que em 2017 tinham beneficiado da reforma fiscal aprovado nos Estados Unidos.

A ExxonMobil, a maior empresa de petróleo dos EUA fechou 2018 com um lucro líquido de 20.840 milhões de dólares (18.340 milhões de euros), 5,7% a mais que em 2017 ano em que aumentou o seu resultado 151% devido à reforma fiscal.

A Chevron, segunda maior do país, teve um lucro líquido de 14.824 milhões de dólares (13.042 milhões de euros), um aumento de 61%, impulsionado pelo aumento da produção de petróleo bruto e apesar da ausência este ano do impacto da Reforma tributária dos EUA. Em 2017, a Chevron já tinha saído de perdas e registou um lucro líquido de 9.269 milhões de dólares (8.155 milhões de euros) em comparação com perdas de 431 milhões de dólares (379 milhões de euros) no ano anterior.

A cotação do petróleo WTI nos EUA foi de 55,8 dólares, tendo fechado em queda na sexta-feira.

Por cá, o lucro da Galp Energia aumentou 23% para os 707 milhões de euros em 2018 face ao ano anterior, impulsionado pela entrada em operação de novas plataformas de exploração de petróleo e gás natural no Brasil.

O El Economista refere os lucros da espanhola Repsol, que lucrou 2.341 milhões de euros (2.663 milhões de dólares) em 2018, 10,4% a mais do que um ano antes, apoiada pelo negócio de exploração e produção, cujo resultado ajustado dobrou devido ao aumento dos preços do petróleo. e gás. Em 2017, tinha aumentado o seu lucro em 22,2%, para 2.121 milhões de euros (2.413 milhões de dólares), aproveitando a ligeira recuperação dos preços do petróleo e do gás, iniciada em junho daquele ano.