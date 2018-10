‘Green Bonds’: EDP paga juro de 1,95% para emitir 600 milhões de euros

A EDP Finance emitiu 600 milhões de euros em ‘obrigações verdes’ (green bonds) a sete anos. A empresa pagou um juro de 1,959% na operação que decorreu esta terça-feira, segundo informações enviadas à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O spread (prémio de risco) fixou-se em 123 pontos base, enquanto o midswap a sete anos foi de 0,750%. Assim, a taxa de juro para a colocação para a colocação das obrigações que atingem a maturidade a 13 de outubro de 2025 foi de 1,959%.

O juro pago ficou abaixo dos 2,189% antecipados esta manhã pela Bloomberg, mas acima da última emissão de dívida da EDP. Esta aconteceu a 20 de junho e a elétrica pagou uma taxa de de 1,67% para colocar 750 milhões de euros em títulos a oito anos.

“As notes serão emitidas ao abrigo do programa de emissão de títulos de dívida Programme for the Issuance of Debt Instruments (MTN) da EDP e EDP Finance BV e serão admitidas à negociação na Euronext Dublin”, explicou a EDP, no comunicado.

Esta foi a primeira emissão da EDP de green bonds, que são títulos semelhantes a outros tipos de obrigações, mas destinam-se ao financiamento de projetos sustentáveis.

“Esta emissão destina-se ao financiamento ou refinanciamento, no todo ou em parte, do portefólio de projetos Green elegíveis do grupo EDP, que consiste em projectos renováveis – eólicos e solares – da EDP Renováveis, tal como definido no “Green Bond Framework” da EDP, disponível no website da empresa”, acrescentou a EDP.

O BNP, o CaixaBank, o Citi, o ICBC, o ING, o JPMorgan, o Mediobanca, o Millennium bcp e o MUFG, foram os bancos mandatados para mediar a operação.

[Notícia atualizada às 16h25 com citações do comunicado]