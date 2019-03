GreenWood propõe administrador não executivo para os CTT

O CTT vão realizar a Assembleia Geral anual no próximo dia 23 de abril. Na lista de pontos em agenda está “Deliberar sobre a eleição de um membro não executivo para o Conselho de Administração para o mandato em curso 2017/2019”.

A proposta foi apresentada pela GreenWood Investors, LLC, sociedade gestora do acionista GreenWood Builders Fund I, LP, com sede em Nova Iorque que é titular de 7.500.502 ações, representativas de 5% do capital social e dos direitos

de voto dos CTT – Correios de Portugal,.

O GreenWood Builders Fund I, LP, na qualidade de acionista com posição relevante no capital dos CTT e com o

objetivo de manter a detenção, numa perspetiva de longo prazo, de uma participação qualificada na Sociedade,

considera oportuno propor à Assembleia Geral Anual de Acionistas dos CTT, a realizar no próximo dia 23 de abril,

conforme calendário financeiro divulgado pelos CTT, a designação de Steven Duncan Wood como membro não

executivo do Conselho de Administração desta Sociedade, lê-se na Convocatória publicada no site da CMVM.

“A GreenWood Builders Fund I, LP considera que esta proposta trará um valioso contributo para os CTT face às

competências pessoais e profissionais de Steven Duncan Wood, nomeadamente o seu empenho e experiência na pesquisa e divulgação de oportunidades de negócio, bem como pelo seu dinamismo na criação de oportunidades de investimento através de uma abordagem inovadora e dinâmica, de mérito reconhecido, que acredita poder representar uma mais-valia para a Sociedade”, diz aquele investidor.