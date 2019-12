Greta: “Os jovens protestam há um ano, não podemos continuar. As pessoas no poder precisam de fazer alguma coisa”

Greta Thunberg vai liderar hoje a Marcha pelo Clima que vai percorrer as ruas do centro de Madrid, num momento em que decorre a Cimeira do Clima das Nações Unidas (COP 25) na capital espanhola.

Antes da marcha ter inicio, a ativista ambiental deu uma conferência de imprensa a exigir mais ações aos líderes mundiais.

“Estamos a protestar há um ano e ainda não se passou nada. Não é uma solução sustentável que as crianças não vão à escola, não podemos continuar assim. Gostávamos que acontecesse alguma coisa. Precisamos que as pessoas no poder façam algo”, disse Greta Thunberg esta sexta-feira, citada pelo El País.

“Acredito que conseguimos atingir muitas coisas: criámos consicência e criamos debate. É um grande passo, mas evidentemente que não é muito nem suficiente. Sinceramente, as emissões de CO2 não estão a reduzir, em 2019 vão aumentar”, afirmou.

“Queremos ver ações reais e não tiveram lugar. Se olhamos para isto desde um certo ponto de vista,a verdade é que não alcançámos nada”, segundo a jovem sueca.

A Marcha pelo Clima vai ter início às 18 horas de Madrid (17 horas em Lisboa) junto à estação ferroviária de Atocha, no centro da capital espanhola.

Vai seguir depois pelo Passeio do Prado e pelo Passeio de Recoletos até terminar na zona de Nuevos Ministerios. No final da marcha, a ativista ambiental vai ler um manifesto perante os manifestantes. A marcha tem de estar concluída às 23 horas.

Os manifestantes exigem “medidas reais e ambiciosas à comunidade internacional reunida na Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas de 2019 (COP 25)”. Entre as metas ambicionadas encontram-se: atingir uma redução de 80% das emissões de gases poluentes até 2030; limitar o aquecimento do planeta Terra a 1,5 graus centígrados.