O nome de Greta Thunberg tem feito capas de jornais e revistas por todo o mundo, depois de em 2018 ter ocupado as escadas do parlamento sueco com um cartaz em prol do planeta, uma vez que “não existe planeta B”.

O nome provém do germânico ‘pérola’, mas Greta nasceu na Suécia, a 3 de janeiro de 2003, sendo que atualmente conta com 16 anos e com uma guerra contra as alterações climáticas e políticos às suas costas.

Quando iniciou a ofensiva para alertar consciências relativamente aos problemas ambientais, com apenas 15 anos, a jovem ativista estava longe de imaginar que o cartaz ‘Skolstejk För Klimatet’ [Greve escolar pelo clima] viria a tornar-se a razão para as greves climáticas estudantis que ocorrem às sextas-feiras um pouco por todo o mundo.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor