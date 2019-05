Greve da Administração Pública pode fechar escolas amanhã

As escolas de todo o país poderão estar encerradas esta sexta-feira, dia 10 de maio, de acordo com a greve dos trabalhadores da administração pública, de acordo com um pré-aviso de greve entregue no passado dia 15 de abril.

O ‘Jornal Económico’ sabe que algumas escolas da Grande Lisboa tinham ao final do dia de hoje um aviso dirigido aos encarregados de educação.

De acordo com o pré-aviso da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais (FNSTFPS), a greve vai durar 24 horas e tem como objetivo lutar pelo aumento dos salários, reposição e valorização das carreiras, contagem do tempo integral de serviço, revogação do SIADAP e a defesa dos serviços públicos.

No comunicado que justifica os motivos para a greve desta sexta-feira, a Frente Comum realça que o “Governo PS tem falhado na tomada de medidas que são cruciais para a melhoria das condições de vida e dos trabalhadores da Administração Pública”.

O sindicato da administração pública admite ainda que não aceita “cheques em branco nem argumentos de que não há dinheiro para aumentar os salários”, explicando que sabem da existência de “mais de mil milhões de euros para financiar a Banca e mais uns quantos para contratar empresas e aquisições de serviços, quando continua a haver mais de 600 mil trabalhadores que há uma década não têm aumentos”.

A greve, que vai afetar diversas escolas em Portugal, foi organizada para o mesmo dia da manifestação nacional de trabalhadores da Administração Pública.