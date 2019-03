Greve dos trabalhadores não docentes pode fechar escolas nos próximos dois dias

A felicidade pode ser determinada pelo país em que se nasce e vive, entre outros fatores. O sétimo “World Happiness Report”, divulgado hoje, pelas Nações Unidas, mostra que o grande vencedor deste ano foi a Finlandia,, que ficou com o primeiro lugar do ranking do país mais feliz do mundo. mas quais foram os países que registaram os piores resultados, aqueles que ficaram na base da lista da felicidade e que enfrentam os maiores desafios?