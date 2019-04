Greve pode piorar tempos de espera para tirar o cartão do cidadão ou passaporte

A greve do Sindicato Nacional dos Registos pode complicar a vida para quem vai tirar o cartão do cidadão ou o passaporte esta semana.

A paragem decretada pelo Sindicato Nacional dos Registos (SNR) vai ter lugar entre esta segunda-feira e a próxima sexta-feira, avança a TSF.

“Os serviços podem estar de porta aberta para serviços mínimos, urgentes, mas a maior parte dos atos como tirar um cartão de cidadão ou fazer um divórcio e agendar outros atos vai ter um grande constrangimento a nível nacional nesta semana a seguir à Páscoa”, disse à TSF Rui Cardoso do SNR.

O sindicato critica o sistema remuneratório do setor, assim como a falta de pessoal, apontando que faltam 1.500 trabalhadores nestes serviços, defendendo o seu reforço.

Os tempos de espera para renovar documentos de identificação oficiais chega a atingir os dois meses em alguns concelhos, chegando a ser superior em muitos outros.

No início de abril, as primeiras vagas disponíveis para vários dos maiores concelhos do país só existem para daqui a dois meses, como em Lisboa, Sintra, Oeiras, Almada, Setúbal, Amadora, Odivelas ou Matosinhos, segundo o site dos agendamentos eletrónicos do Instituto dos Registos e do Notariado, avançou a TSF a 5 de abril.

Este site foi criado há quatro meses com o objetivo de agendar a emissão ou renovação de documentos oficiais. No departamento de identificação civil da Boa Hora em Lisboa, é mesmo preciso esperar até outubro. Já na loja do cidadão de Odivelas é preciso aguardar até agosto. Já noutros concelhos, o tempo de espera é menor, como Porto, Felgueiras, Maia ou Penafiel.

