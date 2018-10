Groupama passa a Uno Seguros

Una Seguros é a marca lançada em Portugal para substituir a Groupama Seguros. Para além de um novo nome e de uma nova imagem, “a Una Seguros pretende introduzir no mercado nacional uma nova forma de fazer seguros e uma nova forma de se relacionar com os seus clientes e parceiros. Mais simples, mais personalizada, mais ágil. Muito mais próxima”, diz a companhia em comunicado.

A Una Seguros é uma marca que foi oficialmente apresentada em Portugal, no passado dia 18 de outubro. O CEO da nova empresa é João Quintanilha.

A Una Seguros chega ao mercado apenas nove meses depois de se ter tornado publico – a 1 de fevereiro de 2018 – a operação que consistiu na alienação do negócio da Groupama em Portugal tanto no ramo vida como na área não vida. A China Tianying é a nova accionista de companhias seguradoras nacionais que pertenciam à Groupama.

A Companhia, presente em Portugal desde 1920, registou ao longo dos anos várias designações tendo-se assumido finalmente em 2005 como “Groupama Seguros”. O ramo vida é o mais significativo da sua atividade, representando cerca de 66% do total da sua operação em 2017.

“A gestão ambiental representa um desenvolvimento sustentável para a sociedade. A partir de agora, o conceito aplicado à gestão ambiental pode ser integrado nos seguros de forma a fazer parte do quotidiano das pessoas, ajudando-as a preservar o seu estilo de vida, saúde, os seus ativos e futuro”, explica Yan Shengjun, Presidente do Conselho de Administração da empresa, revelando a essência do posicionamento da nova marca Una Seguros: “Preserving People“.